МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Израиль рассматривает прекращение поставок продовольствия, электричества и воды в сектор Газа как альтернативу наземной войне, стратегия напоминает блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом написал американский журналист, лауреат пулитцеровской премии Сеймур Херш. Херш раскритиковал западные СМИ за освещение теракта на "Северных потоках"

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду сектора Газа, прекратить поставки продовольствия, газа, энергии.

"Что касается наземной атаки, то, как сказал мне инсайдер, существует жестокая альтернатива, которая рассматривается. Ее можно описать как "ленинградский подход", имея в виду попытки немцев заморить голодом город, известный сейчас как Санкт-Петербург, во время Второй мировой войны", — отметил Херш.

Журналист, сославшись на неназванных израильтян, котрые работали над "секретным проектом", скептически оценил боеготовность сухопутных сил Тель-Авива. По словам источника, вариант противостояния заключается в продолжении блокады сектора Газа. В условиях дефицита ресурсов Израиль мог бы согласовать освобождение пленных, добавил Херш.

Военное крыло ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", ранее сообщало о пленении десятков израильских солдат и офицеров. По словам члена политбюро движения ХАМАС Мусы Абу-Марзукы, в секторе Газа удерживаются более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных. Глава политбюро движения Исмаил Хания подчеркивал, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.

Позднее глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац подчеркивал, что блокаду сектора газа снимут только после освобождения пленных.