МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден не сможет "подавить" российское руководство, он уже забыл об этом, деменция — полезная вещь, написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X. Медведев назвал ИГ* традиционным партнером украинского режима

Нынешний лидер Белого дома будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Он пофантазировал, что основной целью на втором сроке станет, в том числе, объединение Европы для подавления России.

Медведев отметил, что миссия Вашингтона заключается не в обеспечении благосостояния американцев, а в "объединении Европы и подавлении президента России" Владимира Путина.

"В любом случае, ничего такого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь", — подчеркнул политик.

Ранее российский гериатр Юрий Конев заявлял в интервью NEWS.ru, что старческая деменция Байдена переходит на третью стадию. По его словам, по закону президент США недееспособен, поэтому не будет нести ответственность за все, что "натворит".