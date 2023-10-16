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2023
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Медведев ответил на слова Байдена о подавлении российских властей
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Американский президент Джо Байден не сможет "подавить" российское руководство, он уже забыл об этом, деменция — полезная вещь, написал зампред Совета безопасности России Дмитрий... ПРАЙМ, 16.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден не сможет "подавить" российское руководство, он уже забыл об этом, деменция — полезная вещь, написал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.
Нынешний лидер Белого дома будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Он пофантазировал, что основной целью на втором сроке станет, в том числе, объединение Европы для подавления России.
Медведев отметил, что миссия Вашингтона заключается не в обеспечении благосостояния американцев, а в "объединении Европы и подавлении президента России" Владимира Путина.
"В любом случае, ничего такого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь", — подчеркнул политик.
Ранее российский гериатр Юрий Конев заявлял в интервью NEWS.ru, что старческая деменция Байдена переходит на третью стадию. По его словам, по закону президент США недееспособен, поэтому не будет нести ответственность за все, что "натворит".