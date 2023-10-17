МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Вашингтон не может объяснить, зачем президенту США Джо Байдену "подавлять президента России Владимира Путина", они не могут и не смогут это сделать, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Оруэлл 2.0". В США оценили полицейское государство Байдена

Лидер Белого дома в понедельник, 16 октября, пофантазировал, что во время второго срока он урегулирует ближневосточный конфликт и объединит Европу для "подавления России".

Песков, комментируя слова президента США, отметил, что эти идеи не новые ни для американского, ни для европейских лидеров.

"Они все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это нужно, они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор", — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, Вашингтон в попытках "подавить" Россию выбрасывает деньги впустую. Песков подчеркнул, что у США ничего не получалось и не получится.

Поэтому, подчеркнул он, Белому дому придется найти объяснения для налогоплательщиков.

Ранее высказывание Байдена прокомментировал замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, глава Белого дома не воплотит эту идею в жизнь, так как уже забыл о ней. Как подчеркнул Медведев, "деменция — полезная вещь".