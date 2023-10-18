МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Атака на больницу в секторе Газа — военное преступление, ответственность несут США, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев ответил на слова Байдена о подавлении российских властей

16 октября Израиль, по словам представителя Минздрава Газы, нанес удар по баптистской больнице "Аль-Ахли", Отмечается, что в результате атаки более 500 человек погибли, преимущественно дети и женщины. Израиль возложил вину за случившееся на группировку "Исламский джихад".

По словам Медведева, удар по больнице считается военным преступлением.

"И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки", — сказал политик.

Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре принадлежит частично признанному государству Палестина.