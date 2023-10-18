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Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением
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Атака на больницу в секторе Газа — военное преступление, ответственность несут США, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. 16 октября Израиль, по... ПРАЙМ, 18.10.2023
новости, в мире, дмитрий медведев, сша, сектор газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Атака на больницу в секторе Газа — военное преступление, ответственность несут США, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
16 октября Израиль, по словам представителя Минздрава Газы, нанес удар по баптистской больнице "Аль-Ахли", Отмечается, что в результате атаки более 500 человек погибли, преимущественно дети и женщины. Израиль возложил вину за случившееся на группировку "Исламский джихад".
По словам Медведева, удар по больнице считается военным преступлением.
"И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки", — сказал политик.
Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре принадлежит частично признанному государству Палестина.