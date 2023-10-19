МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала очередное нелепое высказывание американского президента Джо Байдена, который заявил, что родился в Израиле. Байден назвал сумму гуманитарной помощи США для сектора Газа

Ранее во время визита на Землю Обетованную в среду 18 октября Джо Байден заявил, что был рожден в Израиле. Заявление американского президента, в чьей официальный биографии прописан факт рождения 20 ноября 1942 года в Пенсильвании, вызвало широкий резонанс в обществе и соответствующую реакцию Марии Захаровой.

"Только что [президент США Джо] Байден заявил, что он родился в Израиле, — написала Захарова. По ее словам, это значит, что в таком случае он не мог стать президентом США.

Джо Байден стал самым возрастным президентом за всю историю США. 20 ноября он встретит свой 81 день рождения. Президент США периодически заставляет общественность усомниться в своей компетентности и дееспособности, теряя равновесие и падая, теряясь в людных местах и пытаясь пообщаться с невидимыми духами.