МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Операция "Железные мечи" в секторе Газа станет невиданной по свирепости, не будет похожа ни на одну кампанию, проводимую ранее Израилем, пишет Reuters со ссылкой на израильских и других ближневосточных чиновников. "Здрасте приехали". Захарова раскритиковала "рожденного в Израиле" Байдена

"Израильская армия намерена разрушить инфраструктуру Газы даже ценой большого числа жертв среди мирного населения, оттеснить палестинское население к границе с Египтом и взорвать сеть подземных туннелей, используемых ХАМАС для своих операций", — рассказали собеседники агентства.

Источники, в том числе из Израиля, подчеркнули, что у Тель-Авива нет дальнейшего плана для постконфликтного устройства региона.

"У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить все и войти внутрь, но что потом?", — сказал Reuters чиновник службы безопасности в одном из ближневосточных государств.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.