МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Вашингтон долго обманывал мир и прикрывался борьбой за свободу и демократию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Здрасте приехали". Захарова раскритиковала "рожденного в Израиле" Байдена

Ранее в четверг, 19 октября, Джо Байден обратился к американцам, назвав финансовую поддержку Израиля и Украины "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды последующим поколениям.

"Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды будущим поколениям. Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчет", — прокомментировала Захарова его слова в Telegram.

По словам дипломата, Америка всегда была такой, но выдавала свои действия за защиту определенных ценностей.

Кроме того, подчеркнула Захарова, США всегда рассматривали войны как "разумную инвестицию", так как они велись не на американской территории и издержки нес не Вашингтон.

"Как говорится, ничего личного, просто бизнес", — сыронизировала официальный представитель МИД.

Захарова ранее комментировала высказывание Байдена о том, что он "был рожден в Израиле". Дипломат выразила удивление словами "здрасьте, приехали", отметив, что в таком случае нынеший лидер Белого дома не мог занять свой пост.