МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Мир во главе с США катится в пропасть, решения Вашингтона показывают потерь остатков совести, наименование поддержки Израиля и украины "разумной инвестицией" вышли "за грань добра и зла". Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев. "Ничего личного, просто бизнес". Захарова высмеяла новое заявление Байдена

Ранее президент США Джо Байден в обращении к нации назвал поддержку Киева и Тель-Авива "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды новому поколению.

"Инвестиции в смерть ненужных людей — это разумно и хорошо. Тут нет слов. Это за гранью добра и зла. И это не просто деменция старого придурка, а вся философия их государственной жизни на протяжении столетий", — написал Медведев в Telegram.

По словам политика мир, который ведут США, катится в пропасть. Байден, подчеркнул зампред Совбеза России, принимает решения, которые указывают на "необратимое ментальное расстройство" и утрату "остатков совести".

Медведев также высказался о законопроекте Верховной радой канонической Украинской православной церкви, назвав документ "грязной политикой, замешанной на кокаине и сатанизме".

Российский гериатр Юрий Конев ранее рассказывал в интервью NEWS.ru, что старческая деменция Байдена переходит на третью стадию. По его словам, по закону президент США недееспособен, поэтому не будет нести ответственность за все, что "натворит".