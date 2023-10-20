ВАШИНГТОН, 20 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Израилю и Украине, сообщает Белый дом. Байден отправит конгрессу экстренный запрос на помощь Израилю и Украине

Белый дом публикует письмо бюджетного офиса временному спикеру палаты представителей конгресса США Патрику Макгенри. У него при этом пока нет полномочий по согласованию бюджета.

Как следует из письма, запрос отражает, как "под руководством президента Байдена США организовали решительный ответ" на спецоперацию России на Украине, а теперь "приходят на помощь нашему союзнику Израилю".

Помимо прочего, Байден предлагает конгрессу согласовать свыше 50 миллиардов долларов инвестиций в американский военно-промышленный комплекс.

"Этот запрос инвестирует более 50 миллиардов долларов в американскую оборонно-промышленную базу", — говорится в письме.

Более того, Байден предложил конгрессу согласовать 50 миллиардов долларов инвестиций в американский ОПК, говорится в президентском запросе, направленном в палату представителей конгресса США в пятницу.

"Дополнительный запрос содержит 50 миллиардов в качестве инвестиции в американский оборонно-индустриальный сектор для обеспечения того, что наши военные остаются самыми подготовленными, готовыми и наилучшим образом оснащенными в мире", — сообщается в письме.