МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Москва рассчитывает, что незаконно удерживающие российские удобрения западные страны приложат усилия для их своевременной отправки в беднейшие страны, заявили в воскресенье в МИД России. Альтернатив нет: Европа скупает российские удобрения в рекордных объемах

Как напомнили в дипведомстве, в рамках действующего до 2025 года Меморандума Россия — ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта Москва еще в сентябре прошлого года выступила с инициативой о благотворительной отправке 262 тысяч тонн минеральных удобрений, заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов, беднейшим странам.

В Министерстве указали, что представители ООН и генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш поддержали инициативу и заверили, что окажут содействие в ее реализации. Однако с тех пор были реализованы всего две поставки — 6 марта в Малави (20 тыс. тонн) и 31 мая в Кению (34 тыс. тонн), добавили в ведомстве.

Как отмечают в ведомстве, отправка трех партий в Нигерию (34 тысячи тонн), в Зимбабве (23 тысячи тонн), на Шри-Ланку (55 тысяч тонн) не могут отправиться в пункты назначения, несмотря на все пройденные подготовительные процедуры. Свыше 96 тысяч тонн удобрений заблокированы в портах Латвии, Эстонии и Бельгии.

"В связи с этим российская сторона рассчитывает, что в предстоящий период страны, незаконно удерживающие наши удобрения, приложат все необходимые усилия для их своевременной гуманитарной отправки в беднейшие государства", — говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства. Россия продала удобрения 60 странам в первом полугодии

Как указали в МИД, ситуация с удобрениями в очередной раз показала "лицемерие западных стран, заявляющих о нераспространении санкций на поставки российских удобрений, но на деле блокирующие даже гуманитарные инициативы".

В ведомстве пояснили, что поставки сталкиваются с многочисленными препятствиями, а именно налогами и платой за хранение при невозможности осуществить данные платежи, а также фрахт судов и другие логистические услуги.

"Что важно, что все эти издержки несет российская компания-собственник продукции, оплачивающая даже посреднические услуги ООН", — подчеркнули в министерстве.