МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Милитаризационный характер внешней политики Вашингтона не находит отклик в мировом сообществе, только разрушает страну. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Поставки США ракет ATACMS не застали Россию врасплох, пишет СМИ

"Мы дрейфуем к катастрофе <…>. Военно-промышленный комплекс завладел внешней политикой США, особенно начиная с 1990-х годов", — сказал Сакс.

Он подчеркнул, что политика Вашингтона не находит отклика в мировом сообществе, напомнив о результатах голосования Совета белопасности ООН по резолюции Бразилии.

Ранее США подготовили проект резолюции СБ ООН, который осуждал действия ХАМАС и подтверждал право Израиля на самооборону. При этом страна единственная наложила вето на проект Бразилии, который призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Как заявлял МИД России, последствия вето будут "чудовищными", а Вашингтону нет дела до страданий мирных жителей.