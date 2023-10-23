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"Дрейфуем к катастрофе". В США сделали неожиданное признание о Байдене
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Милитаризационный характер внешней политики Вашингтона не находит отклик в мировом сообществе, только разрушает страну. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире... ПРАЙМ, 23.10.2023
общество , новости, в мире, джо байден, мир, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Милитаризационный характер внешней политики Вашингтона не находит отклик в мировом сообществе, только разрушает страну. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Мы дрейфуем к катастрофе <…>. Военно-промышленный комплекс завладел внешней политикой США, особенно начиная с 1990-х годов", — сказал Сакс.
Он подчеркнул, что политика Вашингтона не находит отклика в мировом сообществе, напомнив о результатах голосования Совета белопасности ООН по резолюции Бразилии.
Ранее США подготовили проект резолюции СБ ООН, который осуждал действия ХАМАС и подтверждал право Израиля на самооборону. При этом страна единственная наложила вето на проект Бразилии, который призывал Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Как заявлял МИД России, последствия вето будут "чудовищными", а Вашингтону нет дела до страданий мирных жителей.