МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Россия согласна с высказыванием президента США Джо Байдена о необходимости нового мирового порядка, однако Вашингтон его создать не в силах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков ответил на слова Байдена о подавлении России

Ранее 22 октября американский лидер заявлял в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как "основная нация", смогут объединить планету.

Песков отметил, что сейчас тотр редкий случай, когда Москва согласна с Вашингтоном. По его словам, человечеству действительно необходимо новое мироустройство, в основу которого ляжет свобода от попыток концентрации управления в руках одной страны, а также международном праве, уважении и невмешательстве во внутренние дела государств.

"Но у господина Байдена была еще одна фраза — " и США способны построить такой порядок"… И здесь мы не согласны. В этой части мы не согласны, потому что США так или иначе, о каком бы порядке они ни говорили, они имеют в виду американоцентричный миропорядок. То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет", — подчеркнул Песков.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отмечал, что желание Вашингтона объединить мир — не более, чем "геополитическая фантазия".