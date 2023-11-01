2023-11-01T09:45:27+03:00
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ХАМАС разрешило некоторым людям покинуть сектор Газа, пишет СМИ
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Палестинское движение ХАМАС составило список людей, которые могут покинуть сектор Газа, сообщает агентство Bloomberg. "Они (подконтрольные ХАМАС власти Газы — ред.) опубликовали... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, в мире, хамас, сектор газа, палестино-израильский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС составило список людей, которые могут покинуть сектор Газа, сообщает агентство Bloomberg.
"Они (подконтрольные ХАМАС власти Газы — ред.) опубликовали список людей, которые могут уехать (в Египет — ред.)", — сказано в материалах.
Как передает агентство, покинуть район могут сотрудники Международного комитета Красного Креста, а также граждане Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании.
Издание подчеркивает, что ХАМАС не упомянуло граждан США.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Ранее ХАМАС заявляло, что в плену в секторе Газа находятся около 200-250 человек.