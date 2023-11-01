МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС составило список людей, которые могут покинуть сектор Газа, сообщает агентство Bloomberg. Россия и ХАМАС обсудили эвакуацию россиян из Газы

"Они (подконтрольные ХАМАС власти Газы — ред.) опубликовали список людей, которые могут уехать (в Египет — ред.)", — сказано в материалах.

Как передает агентство, покинуть район могут сотрудники Международного комитета Красного Креста, а также граждане Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании.

Издание подчеркивает, что ХАМАС не упомянуло граждан США.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ХАМАС заявляло, что в плену в секторе Газа находятся около 200-250 человек.