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Около тысячи россиян записались на эвакуацию из Газы, заявила Захарова
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Порядка тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как сообщало агентство Bloomberg, палестинское... ПРАЙМ, 02.11.2023
общество , новости, в мире, сектор газа, эвакуация, мария захарова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Порядка тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщало агентство Bloomberg, палестинское движение ХАМАС составило список людей, которые могут покинуть Газу. Уйти разрешили сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а также гражданам Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании. Первая группа перешла в Египет через КПП "Рафах" 1 ноября.
"Пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников. Как вы знаете, там порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию",, — сказала Захарова.
По ее словам, Россия продолжает работать с Израилем, Египтом и палестиной для "скорейшего начала эвакуационных мероприятий".
Захарова добавила, что к Москве за помощью обратились граждане других стран.
"Мы рассчитываем в ближайшее время завершить все необходимые для организации безопасного прохода на египетскую территорию формальности", — заключила дипломат.