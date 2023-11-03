МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Больница Аль-Шифа, которая находится на севере сектора Газа, может превратиться в "братскую могилу", если она будет обесточена из-за нехватки топлива для поддержания работы генераторов, сообщил один из врачей медучреждения. Мрак да и только. Путин дал совет "переживающим" за Израиль.

"Без электричества эта больница превратиться в братскую могилу. Если мы не сможем поддерживать работу вентиляции. Если мы не сможем доставить наших тяжелораненых пациентов обратно в операционную… не останется ничего, кроме как прийти и умереть", — заявил телеканалу CNN врач больницы Гассан Абу-Саттах.

Ранее поступила информация, что главный генератор больницы перестал работать на фоне нехватки топлива. Сообщается, что в текущей момент работает всего один генератор, часть больницы обесточена, что препятствует проведению операций.

В четверг глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в секторе Газа 14 из 36 больниц, а также два специализированных центра больше не работают из-за нехватки топлива, повреждений в результате ударов и отсутствия безопасности. Тедрос добавил, что ВОЗ призывает к срочному и устойчивому широкомасштабному доступу к гуманитарной помощи.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант приказал ввести полную блокаду сектора Газа, прекратить поставки продовольствия, газа, энергии.

Военное крыло ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", ранее сообщало о пленении десятков израильских солдат и офицеров. По словам члена политбюро движения ХАМАС Мусы Абу-Марзукы, в секторе Газа удерживаются более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных. Глава политбюро движения Исмаил Хания подчеркивал, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.

Позднее глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац подчеркивал, что блокаду сектора газа снимут только после освобождения пленных.