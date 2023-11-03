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Путин раскрыл, что Украина делает с оружием
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Украина продает вооружение Ближнему Востоку, в том числе и талибам*, откуда оно распространяется в различных направлениях, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас говорят,... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, в мире, украина, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Украина продает вооружение Ближнему Востоку, в том числе и талибам*, откуда оно распространяется в различных направлениях, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас говорят, оружие появляется на Ближнем Востоке (с Украины). Конечно, появляется. Продают потому что. И талибам продают, а оттуда идет куда угодно дальше. Всё продается и покупается", — отметил президент в ходе встречи с членами Общественной Палаты России.
Ранее заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переданное Украине вооружение активно используется в Израиле, дальше будет применяться во всех горячих точках. Советник главы ДНР Ян Гагин отмечал, что поставленные Киеву натовские вооружения могли быть перепроданы, а сейчас применяются против Израиля.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность