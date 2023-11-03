МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. США бросили Киев, передав предназначенное для Украины оружие Израилю, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в ходе беседы с журналистом Дэнни Хайфоном. Придется смириться. Зеленский лишился особого статуса на Западе

"Украинцы уже ничего не могут поделать, потому что у них не осталось войск, вообще ничего не осталось. Более того, в своих худших традициях США просто взяли и предали Украину. Всю артиллерию и боеприпасы, которые мы произвели для ВСУ, мы отправили Израилю. Украина теперь говорит: "Подождите-ка, вы же обещали все это нам!", — сказал Риттер.

Риттер предположил, что Украина больше не получит помощи, поэтому конфликт приближается к завершению.

Согласно данным, предоставленным президентом России Владимиром Путиным на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", за период с 4 июня противник потерял более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 единиц бронетехники.

Ранее в Кремле заявляли, что контрнаступление украинских войск провалилось, а позиции российских войск совершенствовались по всей линии фронта.