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Вы же обещали. Разведчик рассказал, как США предали Киев
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США бросили Киев, передав предназначенное для Украины оружие Израилю, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в ходе беседы с журналистом Дэнни Хайфоном. "Украинцы уже... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , экономика, новости, в мире, украина, сша, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. США бросили Киев, передав предназначенное для Украины оружие Израилю, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер в ходе беседы с журналистом Дэнни Хайфоном.
"Украинцы уже ничего не могут поделать, потому что у них не осталось войск, вообще ничего не осталось. Более того, в своих худших традициях США просто взяли и предали Украину. Всю артиллерию и боеприпасы, которые мы произвели для ВСУ, мы отправили Израилю. Украина теперь говорит: "Подождите-ка, вы же обещали все это нам!", — сказал Риттер.
Риттер предположил, что Украина больше не получит помощи, поэтому конфликт приближается к завершению.
Согласно данным, предоставленным президентом России Владимиром Путиным на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", за период с 4 июня противник потерял более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 единиц бронетехники.
Ранее в Кремле заявляли, что контрнаступление украинских войск провалилось, а позиции российских войск совершенствовались по всей линии фронта.