КИШИНЕВ, 8 ноя — ПРАЙМ. Тесная связь с Евросоюзом принесла гражданам Молдавии только миллионные кредиты под высокие проценты, заявил бывший лидер Молдавии Игорь Додон. Додон раскритиковал прозападное правительство Молдавии

"При проевропейской власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдове стало очень сложно жить во всех аспектах. Так называемое сближение с ЕС пока не принесло молдаванам ничего хорошего — только миллионные кредиты под высокие проценты. В остальном: нищета, злоупотребления и узурпация власти, исход людей, высокие тарифы и цены, закрытые школы и больницы, ЛГБТ-парады, запрет независимых телеканалов, раскол церкви, репрессии против оппозиции, неоднократное нарушение Конституции. И десятки поездок за границу принцессы Майи Санду", — сообщил Додон в своем Telegram-канале.

По мнению политика, интересы Молдавии и ее граждан должны быть в центре государственной политики, и страна будет вести переговоры и устанавливать связи с другими странами только тогда, когда это будет выгодно для Молдавии.

Кроме того, оппозиция в стране уже более года проводит протесты, требуя отставки правительства и президента, а также обвиняет власти в неспособности справиться с экономическим кризисом.