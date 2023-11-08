2023-11-08T17:36:50+03:00
2023-11-08T17:36:50+03:00
2023-11-08T17:36:50+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231108/842210673.html
Додон раскрыл последствия сближения Молдавии с ЕС
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Тесная связь с Евросоюзом принесла гражданам Молдавии только миллионные кредиты под высокие проценты, заявил бывший лидер Молдавии Игорь Додон. "При проевропейской власти партии... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , новости, в мире, молдавия, ес, игорь додон
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/06/842210670.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/06/842210670.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/06/842210667.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/06/842210667.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/06/842210664.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84221/06/842210664.jpg
https://1prime.ru/global/20231027/842100294.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИШИНЕВ, 8 ноя — ПРАЙМ. Тесная связь с Евросоюзом принесла гражданам Молдавии только миллионные кредиты под высокие проценты, заявил бывший лидер Молдавии Игорь Додон.
"При проевропейской власти партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдове стало очень сложно жить во всех аспектах. Так называемое сближение с ЕС пока не принесло молдаванам ничего хорошего — только миллионные кредиты под высокие проценты. В остальном: нищета, злоупотребления и узурпация власти, исход людей, высокие тарифы и цены, закрытые школы и больницы, ЛГБТ-парады, запрет независимых телеканалов, раскол церкви, репрессии против оппозиции, неоднократное нарушение Конституции. И десятки поездок за границу принцессы Майи Санду", — сообщил Додон в своем Telegram-канале.
По мнению политика, интересы Молдавии и ее граждан должны быть в центре государственной политики, и страна будет вести переговоры и устанавливать связи с другими странами только тогда, когда это будет выгодно для Молдавии.
Кроме того, оппозиция в стране уже более года проводит протесты, требуя отставки правительства и президента, а также обвиняет власти в неспособности справиться с экономическим кризисом.