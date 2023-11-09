МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров оценил заявление о надеждах президента США Джо Байдена по поводу Украины "народным" высказыванием. Запад подталкивает Ближний Восток к грани большой войны, заявил Лавров

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден до сих пор верит, что Украина может вернуть территории.

Лавров в беседе с журналистом телеканала "Россия-1" Павлом Зарубиным прокомментировал слова Кирби.

"Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", — сказал он.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News писал, что Россия может освободить еще пять украинских областей. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор подчеркивал, что Москва освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими.