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Лавров прокомментировал веру Байдена в Украину
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Глава МИД России Сергей Лавров оценил заявление о надеждах президента США Джо Байдена по поводу Украины "народным" высказыванием. Координатор Белого дома по стратегическим... ПРАЙМ, 09.11.2023
новости, в мире, сергей лавров, джо байден, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров оценил заявление о надеждах президента США Джо Байдена по поводу Украины "народным" высказыванием.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Байден до сих пор верит, что Украина может вернуть территории.
Лавров в беседе с журналистом телеканала "Россия-1" Павлом Зарубиным прокомментировал слова Кирби.
"Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят", — сказал он.
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News писал, что Россия может освободить еще пять украинских областей. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор подчеркивал, что Москва освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими.