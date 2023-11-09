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В Кремле заявили о неспособности Киева победить Россию на поле боя
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Украинским властям надо осознать, что им не удастся победить Россию на поле боя, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинским властям надо осознать, что им не удастся победить Россию на поле боя, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В Киеве и в Вашингтоне, всем, давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", — рассказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
Россия начала специальную военную операцию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.