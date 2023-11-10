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В США спрогнозировали потерю Украиной всех танков Leopard
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимо научить использовать танки Leopard, поскольку их неправильная эксплуатация может привести к потере всех танков, поставленных Киеву... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , новости, в мире, украина, оружие, танки leopard 2
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимо научить использовать танки Leopard, поскольку их неправильная эксплуатация может привести к потере всех танков, поставленных Киеву Западом, пишет издание Forbes.
"Чего украинским военным не стоит делать, так это то, что они часто делают со своими Leopard 2: использовать их небольшими группами без особой поддержки пехоты и вести прямо к российским позициям — часто через минные поля, зоны поражения артиллерии и дронов", — пишет обозреватель издания Дэвид Экс.
Кроме того, ВСУ уже потеряли один из поставленных Великобританией танков Challenger 2, отмечается в статье.
По данным издания, Киев ожидает еще около 195 легких танков Leopard 1A5, созданных в 1980-м году. Однако, даже такое большое количество техники быстро уничтожат, поскольку бойцы ВСУ не справляются с ней, заключил обозреватель.