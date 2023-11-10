МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз сообщил странам-членам, что не сможет выполнить обязательство по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов на Украину к марту 2024 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Украина соперничает с Израилем за поставки оружия от США, пишет СМИ

"Евросоюз проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством", — сказано в сообщении агентства.

По данным Bloomberg, предполагалось, что Евросоюз обеспечит Украину снарядами в течение года, вначале из имеющихся запасов, а затем путем совместных закупок и увеличения производственной мощности. Однако до сих пор было достигнуто только 30 процентов поставленной цели.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.