2023-11-10T15:51:00+03:00
2023-11-10T15:56:06+03:00
2023-11-10T15:51:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231110/842234891.html
Евросоюз сообщил, что вряд ли предоставит Украине артиллерийские боеприпасы
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз сообщил странам-членам, что не сможет выполнить обязательство по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов на Украину к марту 2024 года, передает агентство... ПРАЙМ, 10.11.2023
экономика, новости, в мире, ес, украина, оружие
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196637.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196637.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196636.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196636.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196624.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/66/842196624.jpg
https://1prime.ru/global/20231022/842047906.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз сообщил странам-членам, что не сможет выполнить обязательство по поставке одного миллиона артиллерийских снарядов на Украину к марту 2024 года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Евросоюз проинформировал государства-члены, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине один миллион артиллерийских боеприпасов, что усложняет способность Киева идти в ногу с российским производством", — сказано в сообщении агентства.
По данным Bloomberg, предполагалось, что Евросоюз обеспечит Украину снарядами в течение года, вначале из имеющихся запасов, а затем путем совместных закупок и увеличения производственной мощности. Однако до сих пор было достигнуто только 30 процентов поставленной цели.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.