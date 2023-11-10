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2023
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"Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО
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Конфликт на Украине показал миру непригодность оружия НАТО, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules. "Назовите мне хоть одно оружие, которое США... ПРАЙМ, 10.11.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя— ПРАЙМ. Конфликт на Украине показал миру непригодность оружия НАТО, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules.
"Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставила страны мира сказать: "Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-мм артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!"? Каждое оружие, которое США и НАТО поставляли на Украину, доказало свою несостоятельность на поле боя", — отметил Джонсон.
По мнению эксперта, неудачное использование вооружения НАТО на Украине доказало уязвимость Соединенных Штатов
"И это видел весь мир", — заключил Джонсон.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.