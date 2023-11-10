МОСКВА, 10 ноя— ПРАЙМ. Конфликт на Украине показал миру непригодность оружия НАТО, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу New Rules. В Венгрии раскрыли, почему Украина не подписала мирный договор с Россией

"Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставила страны мира сказать: "Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-мм артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!"? Каждое оружие, которое США и НАТО поставляли на Украину, доказало свою несостоятельность на поле боя", — отметил Джонсон.

По мнению эксперта, неудачное использование вооружения НАТО на Украине доказало уязвимость Соединенных Штатов

"И это видел весь мир", — заключил Джонсон.

Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.