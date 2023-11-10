БАГДАД, 10 ноя — ПРАЙМ. Ирак не собирается нарушать соглашение в рамках альянса нефтедобывающих стран ОПЕК+, которое определяет уровни добычи для стран-участниц этой договоренности, говорится в полученном РИА Новости сообщении министерства нефти Ирака. Эксперт рассказал, что Бразилия предпочитает нефти из России

"Министерство нефти подтверждает приверженность и поддержку соглашения ОПЕК+ по определению уровней добычи", — отметили в министерстве, комментируя сообщения в СМИ относительно увеличения Ираком экспорта нефти.

Как пояснили в министерстве, увеличение экспорта нефти некоторыми странами-производителями, включая Ирак, "является естественным процессом и не влияет на объемы добычи, согласованные альянсом ОПЕК+".

Согласно его разъяснениям, такое увеличение уровня экспорта иногда происходит за счет снижения внутреннего потребления от сезона к сезону, когда природные условия являются одним из факторов, влияющих на увеличение или снижение внутреннего спроса.