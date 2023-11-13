ООН, 13 ноя — ПРАЙМ. Новые обстоятельства конфликта на Ближнем Востоке явно продемонстрировали двойные стандарты стран Запада, отметил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Политическая цена". Политолог объяснил, почему США боятся Израиля

"Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля", — добавил он.

Зампостпреда также подчеркнул, что США в СБ ООН противятся любым шагам, осуждающим Израиль за действия в Газе, и "не желают слышать" о призыве государства к прекращению огня. Кроме того, их союзники "не хотят ставить Соединенные Штаты в неловкое положение и демонстрировать разногласия".

Как отмечает Полянский, палестино-израильский конфликт обнажил двойные стандарты Запада, который не хочет осуждать Израиль. Кроме того, по его мнению, Россия осуждает действия ХАМАС, но одновременно не приемлет нарушение международного гуманитарного права со стороны Израиля.

"Мы считаем, что сотрудничество международного сообщества в любом случае необходимо для любых шагов в рамках палестино-израильского урегулирования", — заявил Полянский.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.