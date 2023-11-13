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Захарова высмеяла желание Зеленского дозвониться до Трампа
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Владимир Зеленский в разговоре с экс-президентом США Дональдом Трампом мог бы попросить денег на шопинг для своей жены, написала официальный представитель МИД России Мария... ПРАЙМ, 13.11.2023
общество , новости, в мире, россия, дональд трамп, владимир зеленский, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в разговоре с экс-президентом США Дональдом Трампом мог бы попросить денег на шопинг для своей жены, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что офис украинского пытается организовать переговоры между ним и Трампом.
По словам дипломата, Зеленский мог бы представиться как "друг" действующего американского лидера Джо Байдена, который ведет бизнес с ним и его сыном, а также рассказать о проблемах семьи главы Белого дома.
"У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу", — отметила Захарова.
Ранее в октябре американские СМИ писали о с5кандале вокруг шопинга Елены Зеленской в Нью-Йорке. Бывшая сотрудница бутика Cartier, по данным прессы, опубликовала в соцсетях рассказ о видите супруги украинского лидера, ее хамском поведении и покупке ювелирного изделия на 1,1 миллиона долларов, выложив фото соответствующего чека.