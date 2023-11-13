МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Власти Франции намерены приостановить поставки вооружения на Украину из собственных арсеналов, цитирует RT слова министра обороны страны Себастьена Лекорню, сказанные им телеканалу LCI. Киев пугает Европу кризисом в случае отказа от дальнейшей финансовой помощи

"Киев должен платить за это из специального фонда поддержки, в который Париж вложил 200 миллионов евро", — заявил он.

Кроме того, министр добавил, что размер военной поддержки Киеву равен порядка трем миллиардам евро.

Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву едва не вызвал шатдаун в правительстве США из-за отказа республиканцев поддержать финансовую помощь для Украины. В итоге был принят временный бюджет без учета поддержки Киева.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.