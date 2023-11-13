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2023
https://1prime.ru/global/20231113/842245879.html
Крупный союзник отказался поставлять Киеву вооружение, пишут СМИ
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Власти Франции намерены приостановить поставки вооружения на Украину из собственных арсеналов, цитирует RT слова министра обороны страны Себастьена Лекорню, сказанные им... ПРАЙМ, 13.11.2023
новости, в мире, украина, франция, вооружение, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Власти Франции намерены приостановить поставки вооружения на Украину из собственных арсеналов, цитирует RT слова министра обороны страны Себастьена Лекорню, сказанные им телеканалу LCI.
"Киев должен платить за это из специального фонда поддержки, в который Париж вложил 200 миллионов евро", — заявил он.
Кроме того, министр добавил, что размер военной поддержки Киеву равен порядка трем миллиардам евро.
Ранее запрос Байдена к конгрессу о 24 миллиардах помощи Киеву едва не вызвал шатдаун в правительстве США из-за отказа республиканцев поддержать финансовую помощь для Украины. В итоге был принят временный бюджет без учета поддержки Киева.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.