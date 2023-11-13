МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Италии в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Fitch отозвало рейтинги Белоруссии

Краткосрочные РДЭ Италии в обеих валютах при этом были сохранены на уровне "F2", рейтинг странового потолка — на уровне "AA".

"Рейтинг Италии поддерживается ее крупной, диверсифицированной экономикой с высокой добавленной стоимостью, членством в еврозоне и сильными институтами по сравнению с медианным уровнем для группы сопоставимых стран", — говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что сильные стороны сбалансированы слабыми макроэкономическими и налогово-бюджетными показателями, в частности очень высоким уровнем госдолга, сниженным потенциалом экономического роста и более высокой доходностью в последнее время.

Согласно прогнозу агентства, ВВП страны по итогам года вырастет на 0,9% после увеличения на 3,7% годом ранее. В 2024 году ожидается рост экономики страны на 1%, а в 2025 году, как прогнозирует Fitch, рост ускорится до 1,3%.

При этом инфляция прогнозируется на отметке в среднем 2,9% в 2024 году и 2,1% в 2025 году, сообщается в релизе.

В то же время ожидается, что соотношение госдолга страны к ВВП в текущем году снизится на 1,4 процентного пункта и составит 140,3%, что на 2,2 процентного пункта меньше, чем в предыдущем прогнозе. В релизе отмечается, что медианное значение показателя для рейтинга уровня "BBB" составляет 54,9%.