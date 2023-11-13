МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Россия находится в выгодном положении, неудача украинского контрнаступления, война на Ближнем Востоке, а также внутриполитические проблемы в США благоприятствуют достижению ее целей, цитирует издание La Dépêche мнение специалиста по геополитике и России Кароль Гримо-Потте. На Западе сделали неожиданное предложение Украине

"В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят о том, что все идет к благоприятному для России исходу", — рассказала эксперт.

Кроме того, Гримо-Потте считает, что палестино-израильский конфликт отвлек внимание СМИ от ситуации на Украине, а президенту США Джо Байдену становится трудно передавать Киеву финансовую и военную помощь из-за разногласий в Конгрессе.

Также, по словам эксперта, благоприятное положение для России создает маленькая вероятность переизбрания Байдена на второй срок.

В Кремле не раз отмечали готовность России к мирным переговорам, однако власти Украины запретили их на законодательном уровне.

Ранее глава евродипломатиии Жозеп Боррель подчеркивал, что Киев обладает маленьким преимуществом на поле боя, и перспектив его победы не видно.