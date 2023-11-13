БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Ситуация в секторе Газа стала "ктастрофической" и с каждым днем все ухудшается, для ее нормализации нужно поставлять в регион гораздо больше гуманитарной помощи и распределять ее посредством гуманитарных пауз, заявил еврокомисссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич. Киев задумался об отмене визита Зеленского в Израиль

"Ситуация в секторе Газа катастрофическая и становится только хуже. Для улучшения ситуации нужно многое сделать: во-первых, необходимо впускать в сектор гораздо больше грузовиков с гуманитарной помощью, во-вторых, эта помощь затем должна быть распределена по всему сектору Газа, где в ней нуждаются, а для этого срочно надо определить и соблюдать гуманитарные паузы. Третье: необходимо доставить в сектор топливо — больше половины больниц прекратили работу из-за его нехватки", — рассказал он журналистам перед началом встречи.

Кроме того, Ленарчич выразил надежду на то, что министры стран Евросоюза придут к взаимопониманию по всем аткутальным проблемам в Газе. По его мнению, гуманитарные паузы нужно объявить как можно скорее.

"Сейчас ситуация далека от таких пауз", — констатировал член Еврокомиссии. Он также указал, что в ЕС будут поддерживать любую возможность по доставке гумпомощи в Газу, включая морские коридоры.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.