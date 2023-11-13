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Запад предложил Украине альтернативу современным танкам
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Страны Запада не намерены отправлять Украине современные танки и предлагают более доступные альтернативы, сообщает издание Forbes. "Союзники Украины решили передать ВСУ... ПРАЙМ, 13.11.2023
общество , новости, в мире, украина, сша, танки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Страны Запада не намерены отправлять Украине современные танки и предлагают более доступные альтернативы, сообщает издание Forbes.
"Союзники Украины решили передать ВСУ "модифицированные танки" Т-72M 1980-х годов, переименованные на Т-72ЕА. Чешская фирма CSG Defense модернизирует танки, заменяя двигатели, добавляя реактивную броню и улучшая электронику. Т-72ЕА является одним из лучших вариантов для Украины, так как его огневые возможности, мобильность и защита являются улучшенными по сравнению с оригинальной версией Т-72", — передает издание.
По данным издания, Дания собирается предоставить Киеву около 15 единиц модернизированных танков Т-72ЕА.
Ранее в США спрогнозировали потерю Украиной всех современных танков Leopard в связи неспособностью правильно их эксплуатировать.