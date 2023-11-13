МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Индонезия и Россия должны занять позицию против неоколониализма и империализма на саммите АТЭС в США, объединив усилия для деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, считает эксперт по международным отношениям факультета социальных и политических наук Университет Айрлангга Дароно Якти Пробо. Еврокомиссар назвал ситуацию в Газе "катастрофической"

"Я думаю, что для представителей правительства президента РФ Владимира Путина и президента Индонезии Джоко Видодо будет возможным встретиться на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско и повторить успех, который имели переговоры администрации Сукарно и Никиты Хрущева в 1960-х годах. Тогда, во времена Советского Союза, страны обсуждали создание нового мирового порядка и борьбу с последствиями неоколониализма и империализма. Это следует повторить, но в это раз — в отношении вопроса Палестины", — рассказал эксперт.

Кроме того, Пробо подчеркнул, что отношения между Россией и Индонезией на фоне палестино-израильского конфликта улучшились, в том числе из-за российских призывов к деэскалации.

Как отмечает эксперт, если бы Россия и другие крупные игроки на политической арене поддержали бы призывы Джакарты к помощи Палестине на саммите АТЭС, это имело бы благоприятные последствия.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — форум 21 экономики АТР для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. Саммит АТЭС начался в субботу 11 ноября в Сан-Франциско и продлится до 17 ноября. В этом году мероприятие знаменует окончание председательства США в организации.