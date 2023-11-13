МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по-разному смотрят на конфликт с Россией, и это "ненормально", рассказал изданию El Mundo советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В США рассказали о новом этапе украинского конфликта

"Основная причина — неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. <…> Это проблема", — отметил он.

Арестович добавил, что политика Зеленского неэффективна, он сталкивается со все большей критикой.

"Между президентом и военными существует конфликт. Но правду сказал Залужный", — подчеркнул он, говоря о словах главкома ВСУ о тупике.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в беседе с Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на "красивый прорыв ВСУ".

В Кремле не согласились с высказыванием Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что разрешение конфликта будет возможно только тогда, когда Киев признает отсутствие у него перспектив на поле боя.