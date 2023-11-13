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Арестович рассказал о конфликте между Зеленским и военными
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Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по-разному смотрят на конфликт с Россией, и это "ненормально", рассказал изданию El Mundo советник... ПРАЙМ, 13.11.2023
новости, в мире, украина, владимир зеленский, алексей арестович
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по-разному смотрят на конфликт с Россией, и это "ненормально", рассказал изданию El Mundo советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Основная причина — неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. <…> Это проблема", — отметил он.
Арестович добавил, что политика Зеленского неэффективна, он сталкивается со все большей критикой.
"Между президентом и военными существует конфликт. Но правду сказал Залужный", — подчеркнул он, говоря о словах главкома ВСУ о тупике.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в беседе с Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте. Он добавил, что не надеется на "красивый прорыв ВСУ".
В Кремле не согласились с высказыванием Залужного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что разрешение конфликта будет возможно только тогда, когда Киев признает отсутствие у него перспектив на поле боя.