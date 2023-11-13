МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Украина не смогла достичь победы в конфликте с Россией, несмотря на значительную поддержку со стороны Запада, а только погружается в хаос, сообщило польское издание Do Rzeczy. Украина намерена привлечь средства на проекты восстановления

"Куда подевались все эти эксперты, которые непрерывно пророчествовали (о проигрыше России — Прим. ред.) еще несколько месяцев назад?" — написал автор заметки.

По данным издания, внутриукраинский конфликт усугубляется расколом между президентом Зеленским и его генералами. Кроме того, согласно заявлению главкома ВСУ Валерия Залужного, конфликт зашел в тупик, поэтому говорить о захвате Крыма бессмысленно.

Авторы статьи отметили, что в марте-апреле 2022 года была возможность заключить выгодное перемирие, но США и Великобритания убедили Киев продолжать конфликт. Сегодня можно увидеть, что эта ошибка стала фатальной, и Украина может потерять часть своей территории и погрузиться в хаос.

Ранее в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.