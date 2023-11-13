МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении российской делегации на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско во главе с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. Эксперт подчеркнул важность борьбы с неоколониализмом на саммите АТЭС

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

"Направить в г. Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки) в период с 13 по 19 ноября 2023 года делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком А.Л. для участия в работе саммита форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество", — сообщается в материале.

Кроме того, Путин поручил правительству утвердить состав делегации. В материале уточнили, что все расходы на отправку делегации должны быть произведены за счет средств направляющих государственных органов и организаций.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) — форум 21 экономики АТР для сотрудничества в области региональной торговли и облегчения и либерализации капиталовложений. Саммит АТЭС начался в субботу 11 ноября в Сан-Франциско и продлится до 17 ноября. В этом году мероприятие знаменует окончание председательства США в организации.