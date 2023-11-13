2023-11-13T15:38:00+03:00
2023-11-13T15:47:21+03:00
2023-11-13T15:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231113/842251923.html
Кэмерона до сих пор винят за Brexit, заявили эксперты
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В западных кругах выход Великобритании из ЕС до сих пор рассматривается как "нож в спину" западной солидарности, заявил советник президента Российского совета по международным... ПРАЙМ, 13.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, ес, великобритания, дэвид кэмерон
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/19/842251918.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/19/842251918.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/19/842251915.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/19/842251915.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/19/842251912.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84225/19/842251912.jpg
https://1prime.ru/society/20231111/842238766.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В западных кругах выход Великобритании из ЕС до сих пор рассматривается как "нож в спину" западной солидарности, заявил советник президента Российского совета по международным делам (РСМД), бывший советник-посланник России в Лондоне Александр Крамаренко.
"На нем висит важный внутриполитический просчет, а в западных кругах выход и само проведение референдума рассматривалось как нечто похожее на нож в спину с точки зрения западной солидарности", — сказал советник.
По словам Крамаренко, главным провалом Дэвида Кэмерона стало проведение референдума о членстве в ЕС, который его правительство проиграло.
Ранее стало известно, что Дэвид Кэмерон назначен новым министром иностранных дел Великобритании.
Как отметил старший научный сотрудник Центра британских исследований ИЕ РАН Олег Охошин, на посту главы МИД Кэмерон продолжит политику евроинтеграции, "отодвинув на второй план" британо-американские отношения. При этом отношения Лондона и Вашингтона продолжат развиваться в отдельных сферах: коллективной безопасности и ядерной энергетики.