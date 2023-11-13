МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В западных кругах выход Великобритании из ЕС до сих пор рассматривается как "нож в спину" западной солидарности, заявил советник президента Российского совета по международным делам (РСМД), бывший советник-посланник России в Лондоне Александр Крамаренко. Пресса анонсировала скорое увольнение главы МВД Великобритании

"На нем висит важный внутриполитический просчет, а в западных кругах выход и само проведение референдума рассматривалось как нечто похожее на нож в спину с точки зрения западной солидарности", — сказал советник.

По словам Крамаренко, главным провалом Дэвида Кэмерона стало проведение референдума о членстве в ЕС, который его правительство проиграло.

Ранее стало известно, что Дэвид Кэмерон назначен новым министром иностранных дел Великобритании.

Как отметил старший научный сотрудник Центра британских исследований ИЕ РАН Олег Охошин, на посту главы МИД Кэмерон продолжит политику евроинтеграции, "отодвинув на второй план" британо-американские отношения. При этом отношения Лондона и Вашингтона продолжат развиваться в отдельных сферах: коллективной безопасности и ядерной энергетики.