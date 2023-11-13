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Маск предрек гражданскую войну в Европе
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Европа приближается к гражданской войне, написал американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети X. "Европа, кажется, движется к гражданской войне", — отметил он. Так... ПРАЙМ, 13.11.2023
новости, в мире, илон маск, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Европа приближается к гражданской войне, написал американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети X.
"Европа, кажется, движется к гражданской войне", — отметил он.
Так предприниматель прокомментировал видео, на котором показаны стычки граждан Великобритании и мигрантов.
Маск также ответил на публикацию одного из пользователей, что "коррумпированные чиновники в ЕС заслужили хаос, которого хотели".
Ранее американский бизнесмен указывал на возможность гражданской войны в Европе на фоне видеозаписи с женщиной, которая сжигала флаг Франции.