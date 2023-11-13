МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Европа приближается к гражданской войне, написал американский бизнесмен Илон Маск в своей соцсети X. Маск одним словом прокомментировал новость об Украине и "Севпотоках"

"Европа, кажется, движется к гражданской войне", — отметил он.

Так предприниматель прокомментировал видео, на котором показаны стычки граждан Великобритании и мигрантов.

Маск также ответил на публикацию одного из пользователей, что "коррумпированные чиновники в ЕС заслужили хаос, которого хотели".

Ранее американский бизнесмен указывал на возможность гражданской войны в Европе на фоне видеозаписи с женщиной, которая сжигала флаг Франции.