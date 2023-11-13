МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Одновременный вброс одинаковой версии о взрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" через два крупных западных СМИ — Washington Post и Spiegel — говорит об осознанной манипуляции общественным мнением, сказал РИА Новости эксперт по геополитике французского издания StratPol Хавьер Моро. Washington Post назвала "координатора" атаки на "Северные потоки"

Газета Washington Post и издание Spiegel назвали 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.

"Публикация одновременно в двух мейнстримовых средствах массовой информации является свидетельством манипулирования, точно так же, как и тот факт, что Washington Post является обычным вектором "утечек", организованных ЦРУ", — считает Моро.

По его словам, рассказанная американскими и немецкими СМИ история о шести украинских спецагентах, которые наняли яхту для подрыва газопроводов, является "сказкой", которая чисто с технической точки зрения не могла быть реализована в реальности.

"Очевидно, что это ответ со стороны Вашингтона, призванный скрыть свое участие и защитить канцлера Германии (Олафа — ред.) Шольца, которого, судя по всему, американцы предупредили, что они собираются взорвать трубопроводы, что обошлось немецким налогоплательщикам в миллиарды долларов", — полагает Моро.

Эксперт считает достоверной версию об организации подрыва американцами при поддержке Норвегии, которую ранее высказывал известный американских журналист Сеймур Херш.

Кроме того, он обращает внимание на то, что в последних публикациях фигурирует фамилия главкома ВСУ Залужного, которые не так давно делал публичные заявления о тупике в боевых действиях.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщал, что Белый дом приказал ЦРУ установить взрывчатку на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", при этом поручив активировать ее только по требованию. Он также отмечал, что после подрыва "Северных потоков" бумажные документы об операции были уничтожены. В более раннем расследовании Херш со ссылкой на источник заявлял, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.