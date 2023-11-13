МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Одновременный вброс одинаковой версии о взрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" через два крупных западных СМИ — Washington Post и Spiegel — говорит об осознанной манипуляции общественным мнением, сказал РИА Новости эксперт по геополитике французского издания StratPol Хавьер Моро.

ЧП на "Северных потоках"

Washington Post назвала "координатора" атаки на "Северные потоки"

Газета Washington Post и издание Spiegel назвали 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших главкому ВСУ Валерию Залужному.

"Публикация одновременно в двух мейнстримовых средствах массовой информации является свидетельством манипулирования, точно так же, как и тот факт, что Washington Post является обычным вектором "утечек", организованных ЦРУ", — считает Моро.

По его словам, рассказанная американскими и немецкими СМИ история о шести украинских спецагентах, которые наняли яхту для подрыва газопроводов, является "сказкой", которая чисто с технической точки зрения не могла быть реализована в реальности.

"Очевидно, что это ответ со стороны Вашингтона, призванный скрыть свое участие и защитить канцлера Германии (Олафа — ред.) Шольца, которого, судя по всему, американцы предупредили, что они собираются взорвать трубопроводы, что обошлось немецким налогоплательщикам в миллиарды долларов", — полагает Моро.

Эксперт считает достоверной версию об организации подрыва американцами при поддержке Норвегии, которую ранее высказывал известный американских журналист Сеймур Херш.

Кроме того, он обращает внимание на то, что в последних публикациях фигурирует фамилия главкома ВСУ Залужного, которые не так давно делал публичные заявления о тупике в боевых действиях.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщал, что Белый дом приказал ЦРУ установить взрывчатку на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", при этом поручив активировать ее только по требованию. Он также отмечал, что после подрыва "Северных потоков" бумажные документы об операции были уничтожены. В более раннем расследовании Херш со ссылкой на источник заявлял, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.