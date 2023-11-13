МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. США, заручившись поддержкой Великобритании и ФРГ, продвигают свою позицию по операции по уничтожению ХАМАС, заявили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России. "Политическая цена". Политолог объяснил, почему США боятся Израиля

"В Вашингтоне осознают, что решение задачи по уничтожению ХАМАС приведет к гибели "значительного числа" мирных жителей". Общими усилиями США, Великобритания и ФРГ препятствуют инициативам по прекращению огня в Газе", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным СВР, Белый дом считает это "вполне допустимым" и не лишит Тель-Авив поддержки Вашингтона, подчеркивая, что самое главное — "завершить военные действия максимально быстро".