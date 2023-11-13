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В СВР оценили влияние Запада на решение конфликта на Ближнем Востоке
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США, заручившись поддержкой Великобритании и ФРГ, продвигают свою позицию по операции по уничтожению ХАМАС, заявили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России. "В... ПРАЙМ, 13.11.2023
право, общество , экономика, мировая экономика, новости, в мире, сша, великобритания, фрг, хамас, палестино-израильский конфликт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. США, заручившись поддержкой Великобритании и ФРГ, продвигают свою позицию по операции по уничтожению ХАМАС, заявили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России.
"В Вашингтоне осознают, что решение задачи по уничтожению ХАМАС приведет к гибели "значительного числа" мирных жителей". Общими усилиями США, Великобритания и ФРГ препятствуют инициативам по прекращению огня в Газе", — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным СВР, Белый дом считает это "вполне допустимым" и не лишит Тель-Авив поддержки Вашингтона, подчеркивая, что самое главное — "завершить военные действия максимально быстро".