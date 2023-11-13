МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Время существования Украины подходит к концу, большая ее часть вскоре вернется в Россию, полагает депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов. Боррель признал, что Украина не победит

"Время государственного образования под названием Украина подходит к концу. Большая часть этих исконно русских земель вскоре вернется в Россию, Западную Украину оккупируют поляки", — пишет депутат в своем Telegram-канале.

Как считает Бабашов, Владимир Зеленский станет последним президентом государства.

"Такое ощущение, что Зеленский понял — западные хозяева его сливают. Денег из США и ЕС стали давать намного меньше, появилась проблема обновления руководства страны, западные СМИ вспомнили о тотальной коррупции на Украине", — подчеркнул депутат.

Кроме того, он отметил, что в иностранных СМИ все чаще появляется информация, что Россию не победить, а Украина находится в тупике.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что перспективы победы Украины крайне малы, и их не стоит ожидать в ближайшем будущем.