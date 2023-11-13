БУДАПЕШТ, 13 ноя — ПРАЙМ. Венгрия заблокирует 12-й пакет санкций против России, если в нем будут ограничения в атомной сфере, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Венгрия отказалась выделить средства на оружие Украине

"Сейчас на заседании глав МИД мы получили информацию, что 12-й пакет санкций против России будет представлен странам-членам ЕС на неделе", — Сийярто венгерским журналистам, его выступление транслировалось в соцсети Facebook *.

Он отметил, что невозможно "вести серьезную дискуссию" о новом пакете санкций, когда в Европе не осмелились объективно оценить ущерб, причиненный европейской экономике предыдущими 11 пакетами, и признать, что санкционные меры неэффективны — "не поставили на колени российскую экономику и не приблизили мир".

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия ни в коем случае не согласится на принятие санкций, если там содержится то, что противоречит национальным интересам, а именно энергетика, газ, нефть, атомная энергия и "любые другие аспекты, которые могут нанести ред нашей государственной экономике".

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