2023-11-13T17:54:39+03:00
2023-11-13T17:54:39+03:00
2023-11-13T17:54:39+03:00
2023
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Совет ЕС заявил о готовности отменить санкции против Венесуэлы
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Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против Венесуэлы на шесть месяцев, а не на год, как это было ранее, следует из заявления Совета. "В связи с ситуацией в... ПРАЙМ, 13.11.2023
общество , новости, в мире, венесуэла, ес, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против Венесуэлы на шесть месяцев, а не на год, как это было ранее, следует из заявления Совета.
"В связи с ситуацией в Венесуэле Совет ЕС сегодня в качестве исключения решил продлить ограничительные меры против Венесуэлы на шесть месяцев, а не на год, то есть до 14 мая 2024 года", — сообщается в заявлении Совета.
"Совет ЕС готов предпринять шаги к тому, чтобы смягчить или отменить ограничительные меры в зависимости от развития ситуации и выполнения этого политического соглашения, а также прогресса в вопросе безусловного освобождения всех, кто был незаконно заключен под стражу, соблюдения свободы слова, в том числе для представителей СМИ, обеспечения независимости избирательного процесса и судебных институтов для проведение заслуживающих доверия, всеобъемлющих, прозрачных и демократических выборов, а также уважения прав человека и политических прав", — сказано в документе.
Ограничительные меры Евросоюза включают эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и замораживание активов определенных венесуэльских чиновников.
Венесуэла подала иск о отмене этих санкций, однако Суд ЕС отклонил его в сентябре 2019 года.