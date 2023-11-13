БРЮССЕЛЬ, 13 ноя — ПРАЙМ. Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против Венесуэлы на шесть месяцев, а не на год, как это было ранее, следует из заявления Совета. Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в области туризма

"В связи с ситуацией в Венесуэле Совет ЕС сегодня в качестве исключения решил продлить ограничительные меры против Венесуэлы на шесть месяцев, а не на год, то есть до 14 мая 2024 года", — сообщается в заявлении Совета.

"Совет ЕС готов предпринять шаги к тому, чтобы смягчить или отменить ограничительные меры в зависимости от развития ситуации и выполнения этого политического соглашения, а также прогресса в вопросе безусловного освобождения всех, кто был незаконно заключен под стражу, соблюдения свободы слова, в том числе для представителей СМИ, обеспечения независимости избирательного процесса и судебных институтов для проведение заслуживающих доверия, всеобъемлющих, прозрачных и демократических выборов, а также уважения прав человека и политических прав", — сказано в документе.

Ограничительные меры Евросоюза включают эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и замораживание активов определенных венесуэльских чиновников.

Венесуэла подала иск о отмене этих санкций, однако Суд ЕС отклонил его в сентябре 2019 года.