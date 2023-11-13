МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Конгресс не может получить от Белого дома точную сумму финансовой помощи, предоставленной Киеву, пишет The American Conservative. Американцы оценили влияние политики Байдена на экономику США

"Вы можете проверить цифры, примерно это 47 миллиардов долларов на военную помощь, далее по 1-1,5 миллиарда долларов в месяц прямой бюджетной поддержки через счет Всемирного банка, и затем порядка десяти миллиардов долларов на гуманитарные цели, энергоресурсы и прочее для обеспечения базовых гуманитарных потребностей украинцев", — объяснил советник по национальной безопасности Джей Салливан на пресс-конференции в Белом доме.

Как пишет издание, в сумме предоставленные цифры Салливана составили 79,9 миллиарда долларов, однако административно-бюджетное управление посчитало, что представленные в конгресс ассигнования для Украины равны 111 миллиардам долларов.

Даже эта сумма в 111 миллиардов может оказаться существенно меньше истинного объема средств, направленных на Украину. Как полагает автор статьи, возможно есть скрытые суммы переводов и ассигнований Киеву, которые Белый Дом не может или не хочет раскрыть.

Ранее Конгресс США, ссылаясь на законодательство, обратилось к администрации президента США предоставить отчет о "военной помощи Украине с 24 февраля 2022 года, включая полный перечень предметов военного имущества и услуг", однако в подобных отчетах от Белого дома нет общей и исчерпывающей суммы расходов на поддержку правительства Зеленского.

Автор статьи задается вопросом, администрация Байдена сознательно ли утаивает точные суммы помощи Киеву от народных представителей или ситуация куда серьезнее.

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