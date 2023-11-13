АНКАРА, 13 ноя — ПРАЙМ. ЗАпадная цивилизация рухнула и тянет человечество за собой, заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, комментируя позицию Запада по палестино-израильскому конфликту. Главы МИД ЕС решили поддержать Украину словами

"Этот менталитет, который мы превозносим в своих глазах как современную западную цивилизацию, но который долгое время управлял миром со всеми его ценностями, институтами и организациями, сейчас рухнул, но своим крахом он тянет человечество к большому краху", — приводит слова спикера газета Hürriyet.

Куртулмуш выразил надежду на наступление новой эры, так как мир нуждается в новом слове и перспективе, когда обсуждаются катастрофы, вызванные человеком.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.