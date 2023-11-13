2023-11-13T21:12:25+03:00
2023-11-13T21:12:25+03:00
2023-11-13T21:12:25+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231113/842255182.html
Западная цивилизация рухнула, заявили в Турции
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЗАпадная цивилизация рухнула и тянет человечество за собой, заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, комментируя позицию Запада по... ПРАЙМ, 13.11.2023
право, общество , экономика, мировая экономика, новости, в мире, турция, запад, цивилизация
https://cdnn.1prime.ru/images/83225/64/832256462.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83225/64/832256462.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83225/64/832256461.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83225/64/832256461.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83225/64/832256460.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83225/64/832256460.jpg
https://1prime.ru/News/20231113/842253552.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 13 ноя — ПРАЙМ. ЗАпадная цивилизация рухнула и тянет человечество за собой, заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, комментируя позицию Запада по палестино-израильскому конфликту.
"Этот менталитет, который мы превозносим в своих глазах как современную западную цивилизацию, но который долгое время управлял миром со всеми его ценностями, институтами и организациями, сейчас рухнул, но своим крахом он тянет человечество к большому краху", — приводит слова спикера газета Hürriyet.
Куртулмуш выразил надежду на наступление новой эры, так как мир нуждается в новом слове и перспективе, когда обсуждаются катастрофы, вызванные человеком.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.