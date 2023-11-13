МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В армии Украины "все созрело" и хотят отставки президента Владимира Зеленского, считает бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. В Крыму предрекли Украине скорый конец

"Фронт стоит. В декабре будет полгода, как никакого наступления нет… Думаю, в армейской среде все созрело и они хотят, чтобы Зеленский, так сказать, пошел на покой, в отставку", — сказал Соскин на своем Youtube-канале.

Ранее ряд СМИ писал о вероятном конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Журналисты отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью у населения, может представлять угрозу Зеленскому на политической арене.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" провалился. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений боевых действий.