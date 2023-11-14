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США начали расследование о нарушении санкций против нефти из России
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Минфин США начало расследование в отношении 100 судов по подозрению в перевозке нефти в обход антироссийских санкций, пишет Reuters со ссылкой на источник. По данным агентства,... ПРАЙМ, 14.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минфин США начало расследование в отношении 100 судов по подозрению в перевозке нефти в обход антироссийских санкций, пишет Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, управление по контролю за иностранными активами (OFAC — подразделение Министерства финансов США) запросило у компаний в 30 странах информацию о ста судах, подозреваемых в перевозке российской нефти в нарушение санкций против России. Данное расследование является крупнейшим шагом в момента введения странами Большой Семерки потолка цен на нефть из России, направленного на сокращение доходов страны.
Как передает Reuters, в Минфине США отказались от подтверждения информации о старте расследования.
В декабре 2022 года страны Большой Семерки, Евросоюза и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть — 60 долларов за баррель, однако, по информации агентства, рост цен на энергоресурс показал, что Россия продолжает торговлю углеводородами в нарушение установленного лимита цен.