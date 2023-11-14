МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минфин США начало расследование в отношении 100 судов по подозрению в перевозке нефти в обход антироссийских санкций, пишет Reuters со ссылкой на источник. Европейские рынки акций выросли на фоне инфляционной статистики в США

По данным агентства, управление по контролю за иностранными активами (OFAC — подразделение Министерства финансов США) запросило у компаний в 30 странах информацию о ста судах, подозреваемых в перевозке российской нефти в нарушение санкций против России. Данное расследование является крупнейшим шагом в момента введения странами Большой Семерки потолка цен на нефть из России, направленного на сокращение доходов страны.

Как передает Reuters, в Минфине США отказались от подтверждения информации о старте расследования.

В декабре 2022 года страны Большой Семерки, Евросоюза и Австралия ввели ценовой потолок на российскую нефть — 60 долларов за баррель, однако, по информации агентства, рост цен на энергоресурс показал, что Россия продолжает торговлю углеводородами в нарушение установленного лимита цен.