МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден готов подписать проект финансирования работы американского правительства, который не включает помощь Украине и Израилю, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Байден пообещал ветировать проект о помощи Израилю, заявили в Белом доме

«Президент Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если его одобрит Сенат», — передает телеканал.

По данному законопроекту часть ведомств профинансируют до 19 января 2024 года, а другую часть — до 2 февраля. Однако этот проект не предусматривает выделение финансовой помощи Украине и Израилю.

Законопроект уже получил поддержку 336 конгрессменов, 95 проголосовали против.

Ранее Палата представителей конгресса США одобрила внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, который не предполагает выделения финансов на поддержку Украины и Израиля.