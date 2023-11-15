2023-11-15T09:37:28+03:00
2023-11-15T09:37:28+03:00
2023-11-15T09:37:28+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231115/842270165.html
Байден одобрит проект о финансировании без помощи Украине и Израилю
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
готов подписать проект финансирования работы американского правительства, который не включает помощь Украине и Израилю, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома... ПРАЙМ, 15.11.2023
финансы, новости, в мире, сша, джо байден, законопроект
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/41/841244150.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/41/841244150.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/41/841244149.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/41/841244149.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/41/841244137.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/41/841244137.jpg
https://1prime.ru/finance/20231101/842138693.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден готов подписать проект финансирования работы американского правительства, который не включает помощь Украине и Израилю, пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
«Президент Байден готов подписать одобренный палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если его одобрит Сенат», — передает телеканал.
По данному законопроекту часть ведомств профинансируют до 19 января 2024 года, а другую часть — до 2 февраля. Однако этот проект не предусматривает выделение финансовой помощи Украине и Израилю.
Законопроект уже получил поддержку 336 конгрессменов, 95 проголосовали против.
Ранее Палата представителей конгресса США одобрила внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства, который не предполагает выделения финансов на поддержку Украины и Израиля.