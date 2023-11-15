ВАШИНГТОН, 15 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден предупредил спонсоров о "мести" его предшественника Дональда Трампа, если тот выиграет на выборах. Байден предупреждал Китай о "реальных проблемах", пишет СМИ

"Когда Трамп говорит о том, что будет делать, если вернется на пост президента, он обещает "месть и возмездие", его слова. Если же я выиграю выборы, я обещаю никого не оставить позади", — заявил Байден на мероприятии спонсоров в Сан-Франциско.

Трамп считает, что Америка слабеет, но Байден с ним не согласен, пояснил президент США.

Трампу предъявили около 91 обвинения, которые он назвал попыткой демократов помешать ему вернуть пост президента США. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.

Трамп стал первым президентом с фотографией из тюремной картотеки.