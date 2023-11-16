МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не изменил своего мнения о председателе КНР Си Цзиньпине после встречи с ним, рассказал американский лидер журналистам. Байден предупредил спонсоров, что Трамп будет мстить

Ранее, как отметил телеканал CNN, глава Белого дома, комментируя февральский инцидент с китайским аэростатом на территории США, назвал Си Цзиньпина "диктатором". Пекин называл слова Байдена безответственными и абсурдными.

"Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал президент США.

Американский и китайский лидеры провели переговоры в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско.