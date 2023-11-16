2023-11-16T09:48:24+03:00
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Байден снова назвал Си Цзиньпина "диктатором"
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Президент США Джо Байден не изменил своего мнения о председателе КНР Си Цзиньпине после встречи с ним, рассказал американский лидер журналистам. Ранее, как отметил телеканал CNN,... ПРАЙМ, 16.11.2023
новости, в мире, джо байден, си цзиньпин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден не изменил своего мнения о председателе КНР Си Цзиньпине после встречи с ним, рассказал американский лидер журналистам.
Ранее, как отметил телеканал CNN, глава Белого дома, комментируя февральский инцидент с китайским аэростатом на территории США, назвал Си Цзиньпина "диктатором". Пекин называл слова Байдена безответственными и абсурдными.
"Послушайте, ну он и есть. Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего", — сказал президент США.
Американский и китайский лидеры провели переговоры в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско.