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2023
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СМИ раскрыли реакцию Блинкена на слова Байдена о Си Цзиньпине
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Госсекретарь США Энтони Блинкен был ошеломлен и недоволен заявлением президента страны Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, передает телеканал Sky News Australia. Ранее... ПРАЙМ, 16.11.2023
новости, в мире, энтони блинкен, джо байден, си цзиньпин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен был ошеломлен и недоволен заявлением президента страны Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, передает телеканал Sky News Australia.
Ранее летом 2023 года Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором", комментируя инцидент с залетевшим на территорию США китайским беспилотником.
В среду, 15 ноября, американский и китайский лидеры провели переговоры в рамках саммита АТЭС. Глава Белого дома сказал, что по итогам встречи не поменял своего мнения о Си Цзиньпине.
Sky News Australia разместил в You-Tube соответствующее видео, которое также отразило реакцию Блинкена на это заявление.
"На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором", — сказано в комментарии телеканала.
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала заявление главы Белого дома ошибочным и безответственным.