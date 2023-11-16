МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен был ошеломлен и недоволен заявлением президента страны Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, передает телеканал Sky News Australia. Си Цзиньпин рассказал о миролюбивой международной политике Китая

Ранее летом 2023 года Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором", комментируя инцидент с залетевшим на территорию США китайским беспилотником.

В среду, 15 ноября, американский и китайский лидеры провели переговоры в рамках саммита АТЭС. Глава Белого дома сказал, что по итогам встречи не поменял своего мнения о Си Цзиньпине.

Sky News Australia разместил в You-Tube соответствующее видео, которое также отразило реакцию Блинкена на это заявление.

"На кадрах видно, как госсекретарь США Энтони Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как президент Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором", — сказано в комментарии телеканала.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала заявление главы Белого дома ошибочным и безответственным.